38-річна українська прима-балерина, суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників сценічним образом
Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує у костюмі чорного лебедя. Її голову вінчає чорний обруч, прикрашений стразами і намистинами під перли, а ліф балетної пачки декорований чорними перами.
Образ балерини доповнює бездоганний макіяж, який підкреслює природну красу зірки.
«Ти — жінка, і, значить, ти — актриса, в тобі сто осіб і тисяча ролей...», – підписала знімок Кухар.
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Фотографія зібрала понад 15 тисяч лайків і більше сотні коментарів, в яких шанувальники таланту балерини не стримували емоцій.
«Ви дуже талановита і дуже красива 😍», «Діва..! Справжній Артист повинен.., тільки сяяти! 👍😍», «Красуня💖💖💖», «Катруся, яка ви красива, обожнюю ваш тембр голосу, ви, як маленька лялечка, щастя вам, благополуччя», «Неземна, витончена, піднесена, дуже гарна... 😍🌹 Просто ідеальна прима!👑❤️», – пишуть під фотографією.
Раніше ми розповідали про те, що Кухар поділилася неймовірним знімком з чоловіком Олександром Стояновим. Вони застигли в танцювальних позах біля величезного білосніжного ліжка.
Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої принади в топі з мотузочок: "Королева індіанців".
А ще Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" осоромився пікантними кадрами прямо в спальні: це вже перебір.
Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар у тісному купальнику виставила напоказ свою жіночність: "не дочекалася літа".