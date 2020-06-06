29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ
Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Сьюзи известна своей любовью к фотосессиям в белье, а то и без него. Всемирно известная модель довольно часто публикует все более пикантные кадры в соцсетях.
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На этот раз бразильская модель похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.
Белье оказалось здесь только для вида, так как прозрачная ткань подвела и позволила увидеть ее самые сокровенны места.
Поклонники оценили такой откровенный снимок фотомодели кучей комментариев и лайков.
Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.
Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортез обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.
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