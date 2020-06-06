29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантный образ

Как передает Politeka.net, снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Сьюзи известна своей любовью к фотосессиям в белье, а то и без него. Всемирно известная модель довольно часто публикует все более пикантные кадры в соцсетях.

На этот раз бразильская модель похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.



Белье оказалось здесь только для вида, так как прозрачная ткань подвела и позволила увидеть ее самые сокровенны места.

Поклонники оценили такой откровенный снимок фотомодели кучей комментариев и лайков.