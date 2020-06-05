44-річна російська балерина Анастасія Волочкова показала довгоочікувану гостю - 14-річну дочку Аріадну. В даний час дівчинка живе з батьком і його коханкою

Як передає Politeka.net, Волочкова опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких вони з донькою сидять у вітальні на дивані.

Дівчинка мило припала до матері, а та пригорнула до себе кота. Один з кадрів особливо ніжний і зворушливий: Аріадна поцілувала матір у щоку.

До речі, дівчинка надиво схожа на Волочкову, "просто копія". Балерина не нафарбувалася тому постала у всій своїй натуральній красі.

Зірка розговорилася в підписі, росхваливши доньку і зізнавшись, що, мовляв, необов'язково бачитися з дитиною цілодобово.

"Цей дощовий день був зігрітий приїздом моєї улюбленої Аріші😊 Незважаючи на те, що їй зручніше жити зараз в місті, вона завжди радує мене своєю увагою і приїздами додому.😊🌺... Ще з перших її кроків я розуміла, що для розвитку донечки, для відносин мами і доньки не обов'язково проводити разом 24 години на добу. Хоча, ми це робили завжди. Але вона стала такою дорослою! Розумною і розвиненою не по роках! Я дуже нею пишаюся. Як же швидко вона стала дорослою!😊", - балерина здивувала теплими словами.

Раніше ми повідомляли, Волочкова знову взялася за старе і виставила в Instagram кадри з дерев'яної купелі з крижаною водою, куди любить залазити після російської лазні. Вже традиційно, Анатасія роздяглася, прикрившись віником.

"Дощовий вечір був прикрашений чудовою компанією, білими трояндами, російською лазнею, крижаною купіллю, затишком і романтикою гостьового будинку.🌺🔥😊 Чудова ізоляція!🔥", - підписала кадри зірка.

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