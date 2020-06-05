44-річна російська балерина Анастасія Волочкова показала довгоочікувану гостю - 14-річну дочку Аріадну. В даний час дівчинка живе з батьком і його коханкою
Як передає Politeka.net, Волочкова опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких вони з донькою сидять у вітальні на дивані.
Дівчинка мило припала до матері, а та пригорнула до себе кота. Один з кадрів особливо ніжний і зворушливий: Аріадна поцілувала матір у щоку.
До речі, дівчинка надиво схожа на Волочкову, "просто копія". Балерина не нафарбувалася тому постала у всій своїй натуральній красі.
Зірка розговорилася в підписі, росхваливши доньку і зізнавшись, що, мовляв, необов'язково бачитися з дитиною цілодобово.
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями, а Ольга Миколаївна кардинально змінила зовнішність: несподівані фото
Масштабний збій у Приват 24, термінове попередження: «При проведенні платежів...»
Дочка Галкіна і Пугачової приголомшила дивним вбранням на прогулянці, Наташа Корольова не змовчала: «Схожа на...»
Кароль разом з гарячим молодим артистом сполохала мережу заявою: "А як же Дан?"
"Цей дощовий день був зігрітий приїздом моєї улюбленої Аріші😊 Незважаючи на те, що їй зручніше жити зараз в місті, вона завжди радує мене своєю увагою і приїздами додому.😊🌺... Ще з перших її кроків я розуміла, що для розвитку донечки, для відносин мами і доньки не обов'язково проводити разом 24 години на добу. Хоча, ми це робили завжди. Але вона стала такою дорослою! Розумною і розвиненою не по роках! Я дуже нею пишаюся. Як же швидко вона стала дорослою!😊", - балерина здивувала теплими словами.
Раніше ми повідомляли, Волочкова знову взялася за старе і виставила в Instagram кадри з дерев'яної купелі з крижаною водою, куди любить залазити після російської лазні. Вже традиційно, Анатасія роздяглася, прикрившись віником.
"Дощовий вечір був прикрашений чудовою компанією, білими трояндами, російською лазнею, крижаною купіллю, затишком і романтикою гостьового будинку.🌺🔥😊 Чудова ізоляція!🔥", - підписала кадри зірка.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях