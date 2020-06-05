А при чем тут кот?

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова показала долгожданную гостью - 14-летнюю дочь Ариадну. В настоящее время девочка живет с отцом и его любовницей

Как передает Politeka.net, Волочкова опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых они с дочкой сидят в гостиной на диване.

Девочка мило прильнула к матери, а та прижала к себе кота. Один из кадров особенно нежный и трогательный: Ариадна поцеловала мать в щеку.

К слову, девочка удивительно похожа на Волочкову, "просто копия". Балерина не накрасилась поэтому предстала во всей своей натуральной красоте.

Звезда разоткровенничалась в подписи, расхваливая дочь и признавшись, что, мол, необязательно видиться с ребенком круглосуточно.

"Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши😊 Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой.😊🌺... Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Хотя, мы это делали всегда. Но она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам! Я очень ею горжусь. Как же быстро она стала взрослой!😊", - изумила балерина теплыми словами.

Ранее мы сообщали, Волочкова снова взялась за старое и выставила в Инстаграм кадры из деревянной купели с ледяной водой, куда любит залазить после русской бани. Уже традиционно, Анатасия разделась, прикрывшись веником.

"Дождливый вечер был скрашен прекрасной компанией, белыми розами, русской баней, купелью ледяной, уютом и романтикой гостевого дома.🌺🔥😊 Прекрасная изоляция!🔥", - подписала кадры звезда.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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