35-річний український телеведучий Володимир Остапчук зворушив мережу фото з сином і донькою
Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжий знімок в своєму мікроблозі в Instagram на честь семиріччя дочки Емілії.
В кадрі Остапчук присів поруч з дітьми: дівчинка в райдужній сукні з оригінальною зачіскою, а, трохи похмурий, дворічний син Еван-Олександр у милому класичному костюмчику чорного кольору.
"З 7-м Днем Народження мій маленький поні 🌈", - підписав фото телеведучий.
Користувачі кинулися обговорювати пост і вітати дочку Володимира. Багато хто відзначив, що вона схожа на матір Олену Войченко, з якої Остапчук розлучений. Крім того, особливо уважні помітили на зубах ведучого брекети, чому сильно здивувалися.
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"Дочка так схожа на Олену, а син на вас👏"
"Вітаю Вашу донечку!!!!🎉Дуже красиве фото😍 Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка🔥"
"Де Олена?"
"Вова, у тебе брекети? А навіщо на такі ідеально рівні зуби їх носити?"
"Копія мами😊"
Раніше ми повідомляли, після скандальної заяви Войченко про те, що Остапчук їй зраджує, останній пред'явив світу свою нову кохану - Христину Гірник.
Володимир розповів, як познайомився з дівчиною. Він підтвердив чутки, які з'явилися раніше, що їхня перша зустріч відбулася на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а Христина подружкою нареченої. Зустрічатися пара почала через деякий час, коли знову випадково побачилися за лаштунками "Танців з зірками".
В коментарях багато хто відзначив, що нова пасія Володимира копія його колишньої дружини.
"Типаж знайомий😲"; "Дітей шкода..."; "Я думала Ви зійшлися з дружиною - одне обличчя 🤣👍🏼 нічо не змінилося"; "Дуже схожа на дружину. Ну дуже 💓"; "До чого схожа з колишньою дружиною 😊 просто як сестри 😅", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".
Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.