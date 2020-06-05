35-річний український телеведучий Володимир Остапчук зворушив мережу фото з сином і донькою

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжий знімок в своєму мікроблозі в Instagram на честь семиріччя дочки Емілії.

В кадрі Остапчук присів поруч з дітьми: дівчинка в райдужній сукні з оригінальною зачіскою, а, трохи похмурий, дворічний син Еван-Олександр у милому класичному костюмчику чорного кольору.

"З 7-м Днем Народження мій маленький поні 🌈", - підписав фото телеведучий.

Користувачі кинулися обговорювати пост і вітати дочку Володимира. Багато хто відзначив, що вона схожа на матір Олену Войченко, з якої Остапчук розлучений. Крім того, особливо уважні помітили на зубах ведучого брекети, чому сильно здивувалися.

"Дочка так схожа на Олену, а син на вас👏"

"Вітаю Вашу донечку!!!!🎉Дуже красиве фото😍 Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка🔥"

"Де Олена?"

"Вова, у тебе брекети? А навіщо на такі ідеально рівні зуби їх носити?"

"Копія мами😊"

Раніше ми повідомляли, після скандальної заяви Войченко про те, що Остапчук їй зраджує, останній пред'явив світу свою нову кохану - Христину Гірник.

Володимир розповів, як познайомився з дівчиною. Він підтвердив чутки, які з'явилися раніше, що їхня перша зустріч відбулася на весіллі в Італії, де Остапчук був ведучим, а Христина подружкою нареченої. Зустрічатися пара почала через деякий час, коли знову випадково побачилися за лаштунками "Танців з зірками".

В коментарях багато хто відзначив, що нова пасія Володимира копія його колишньої дружини.

"Типаж знайомий😲"; "Дітей шкода..."; "Я думала Ви зійшлися з дружиною - одне обличчя 🤣👍🏼 нічо не змінилося"; "Дуже схожа на дружину. Ну дуже 💓"; "До чого схожа з колишньою дружиною 😊 просто як сестри 😅", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.