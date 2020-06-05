Учасниця шоу "Холостяк 10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала незвичайну себе в сміливому ракурсі

На фото Даша позує в квітковій сукню, сівши на стілець. Красуня задерла одну ногу і показала їх ідеальну довжину, а образ доповнила босоніжками на великих підборах. Поза вийшла, більше, ніж просто жаркою, адже Ульянова засвітила частково п'яту точку, яку тканина не прикрила. Зірка сама себе зняла в дзеркало, поки сиділа за столом. Поруч можна побачити одноразовий стаканчик з-під кави. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчатка мої!

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Ще раз спасибі за те, що ви такі! Дуже багато питань про мій домашній догляд, постаралася поділитись улюбленими продуктами в сторіз!", - Даша написала під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ти розумниця!", "Ось ці фото просто супер. Даша схожа на любу Дашу. Інстадівчата, які схожі один на одного, вже не цікаво. А ось індивідуальність привертає увагу", "Даша, ти молодець!", "дуже гарна)))", "Ти від мене не читаєш повідомлення", "Вау", "просто вогонь".

Повідомлялося, що екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Аліна Лящук розповіла, як веселиться після проекту.

Миловидна дівчина Аліна, яку запам'ятали, як юну красуню раніше не мала серйозних стосунків. Дівчина підкорює фанатів у соцмережі Instagram і цей раз не став винятком. Лящук показала, як веселиться на відпочинку.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" розгорнула сорочку і показав, чим підкорювала Макса

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