Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала всю себе без зайвих прикрас
На фото Кім показує себе в нижній білизні, лямки якої спустила на руки. Красуня закрила очі від задоволення, доповнивши образ розпущеним волоссям, які досягали грудей. На фото можна легко оцінити пишний бюст зірки, який вона ще трохи підняла одною рукою, завдяки чому фотографія вийшла максимально гарячою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Просто закрийте очі і слідуйте за своїм серцем... Візуальність", - написала співачка.
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"Я хочу, щоб дивитися на це фото мільйон разів, але я не можу", "Прекрасна, як завжди", "Іноді ти повинен закрити очі і відчути себе", "Всякий раз, коли я закриваю очі, я бачу тебе", "Свята Моллі", "Бездоганний вигляд".
Раніше ми повідомляли, що відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардашьян, показала пишні форми, майже нічого не прикривши.
На фото Лі позує в блискучому сукню, стоячи біля стіни. Красуня спокусливо вигнулась і зігнула ногу, а взялася рукою за волосся.
Нагадаємо, соковита корейська Кардашьян зняла білизну і показала всю себе
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян насилу вмістив королівський розмір в міні-топ
Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашян засвітила зайве у відвертому боді