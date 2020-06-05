Відома російська актриса Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, показала, як приводить себе в порядок

На фото Асмус позує в паперовій масці, з-під якої можна тільки побачити очі, губи і частково ніс красуні. Волосся Христина вирішила залишити розпущеним. Актриса лежала на дивані і показувала себе в домашньому халаті. Кадр вийшов дивним і смішним, відразу навіть можна злякатися, побачивши таку зірку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Асмус викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Бідний Харламов".

Раніше ми повідомляли, що відома російська актриса Христина Асмус зізналася, який у неї девіз по життю.

Асмус вирішила розкрити себе шанувальникам з іншого боку. Так, зірка поділилася Селфі, на якому вона позує в простій білій футболці з кумедною підписом «Блін, я забула». Судячи з усього, Асмус вважає, що ця фраза ідеально характеризує її по життю.

Повідомлялося, що 32-річна російська актриса Христина Асмус влаштувала переполох в соцмережі, люди "вишикувались" в чергу, щоб залишити коментар.

Актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому лежить на дивані. Христина постала у малиновому пальті, блакитних джинсах і білих кросівках. Зірка закинула одну ногу на іншу і розставила руки - "повний розслабон".

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