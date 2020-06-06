Холода відступають, але радіти ще рано - у дванадцяти областях України в суботу, 6 червня, пройдуть дощі з грозами

Про це передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними синоптиків, стовпчики термометрів неухильно ростуть вгору. Максимальна температура 6 червня застигне на позначці 28-29 градусів вище нуля. Серед щасливчиків: Київська, Черкаська, Кіровоградська, Луганська, Харківська, Дніпропетровська та Вінницька області. Температура тут вдень буде коливатися від 25 до 29 градусів тепла, а вночі - 13-16 градусів зі знаком +.

Трохи свіжіше, до +27 градусів вдень і +15 градусів вночі, буде в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернигівській областях і Криму.

Значно холодніше 6 червня буде на заході. Так, в Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, а також в Одеській областях температура повітря складе від 21 до 26 градусів тепла вдень та від 13 до 16 градусів зі знаком + вночі.

Слабкі дощі з грозами синоптики обіцяють 6 червня в таких областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській. На решті частини України буде сухо, мінлива хмарність.

Нагадаємо, на Трійцю, 7 червня, в Україні очікуються дощі та грози лише в західній частині, а переважно буде стояти суха погода. Крім того, в Україну прийде спека - + 25 + 30, на Заході + 21 + 24 градуси.

Раніше ми повідомляли, жителів Київської області здивувала червнева аномалія. Так в селі Демидів Вишгородського району зняли сніг, який випав у другий день літа. Очевидці розповіли, що опади йшли не більше десяти хвилин, але встигли створити невеликі замети.

"Літо зупинись! Що ти робиш? І це не Карпати, а Київська область", - поділилася кадрами Світлана Міщенко в соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.