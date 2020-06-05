Погода в Украине 5 июня решила испортить гражданам целый день, осадки обойдут стороной лишь несколько областей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра в Facebook.

«5 июня в Украине, кроме южной части, небольшой, в Карпатах и на северо-востоке страны умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что ночью ожидается от 9 до 14 тепла. А в дневное время суток потеплеет до 19-24 градусов. Местами на юге столбик термометра покажет от 25 до 28 жары.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди и дневные 21-24 градуса по Цельсию.

Как сообщалось ранее, погода в Украине наладится уже в ближайшее время. Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко прогнозируют, что уже на этих выходных местами будет до +30 градусов.

Так, Диденко рассказала, что 6 и 7 июня жарче всего будет на Юге, Востоке и в Днепропетровской областях.

"Уже с 6-го июня тепло будет раскручиваться и дальше нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается +23+28 градусов, на Юге и Востоке местами до +30 градусов!", - написала синиптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, в каких регионах в субботу, 6 июня и на Троицу, 7 числа, будет жарче всего. В эти дни от осадков удержится преимущественно Восток и Юг Украины.

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