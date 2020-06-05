Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом "котлет" з колумбійської кухні
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар показав, як приготувати це чудове м'ясне блюдо "Кебе з яловичини" (можна також робити з бараниною) у своєму мікроблозі в Instagram.
Ектор зазначив, що це улюблене блюдо колумбійської співачки Шакіри. Рецепт "Кебе" приплив в Південну Америку разом з переселенцями з Лівану, і ось уже понад століття є невід'ємною частиною місцевої кухні.
Страва складається з двох компонентів: власне, кебе і м'ятного соусу з йогуртом до них.
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Отже, для соусу вам знадобляться:
• 125 грам грецького йогурту
• 125 грам сметани
• 1 ст. л. діжонської гірчиці
• 1 ст. л. дрібно нарізаного червоної цибулі
• 2 ст. л. нарізаного листя м'яти
• Кілька крапель лимонного соку
• Кілька крапель гострого соусу (Табаско або іншого соусу чилі)
• Сіль і перець за смаком
Для кебе:
• 250 грам середнього розміру булгур
• 500 грам нежирного яловичого фаршу
• ½ ріпчастої цибулі, дрібно нарізаного
• 1 перо зеленого цибулі, дрібно нарізаного
• 2 зубчики часнику дрібно нарізаного
• 1 ч. л. сухого орегано
• ¼ склянки листя м'яти, нарізаних (склянка 250 мл)
• ¼ склянки (склянка 250 мл)
• ¼ склянки оливкової олії (склянка 250 мл)
• 2 ч. л. солі
• щіпка чорного перцю
• щіпка кайенского перцю
• кілька крапель соусу чилі (Табаско або іншого)
• 500 мл олії для смаження
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти для соусу змішати. Його можна зберігати до 5 днів в закритому контейнері в холодильнику.
- Промийте булгур теплою водою, видаліть бруд і зайвий крохмаль. Відставте в мисці. Закип'ятіть 1 л води і залийте булгур, закрийте фольгою і дайте набрякнути, він повинен збільшитися в розмірі у три рази протягом 45-60 хвилин.
- До фаршу додайте готовий булгур, цибулю, зелену цибулю, часник, орегано, м'яту, оливкову олію, сіль, перець, кайенский перець і гострий соус.
- Зробіть «котлети» овальної форми (як велике яйце).
- Нагрійте масло для смаження до 175 ° C. Обсмажте в олії 3-5 хвилин з усіх боків. Викладіть на паперовий рушник і приберіть зайве масло. Подавайте з соусом!
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