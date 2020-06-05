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Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом "котлет" з колумбійської кухні

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар показав, як приготувати це чудове м'ясне блюдо "Кебе з яловичини" (можна також робити з бараниною) у своєму мікроблозі в Instagram.

Ектор зазначив, що це улюблене блюдо колумбійської співачки Шакіри. Рецепт "Кебе" приплив в Південну Америку разом з переселенцями з Лівану, і ось уже понад століття є невід'ємною частиною місцевої кухні.

Страва складається з двох компонентів: власне, кебе і м'ятного соусу з йогуртом до них.

Отже, для соусу вам знадобляться:

• 125 грам грецького йогурту

• 125 грам сметани

• 1 ст. л. діжонської гірчиці

• 1 ст. л. дрібно нарізаного червоної цибулі

• 2 ст. л. нарізаного листя м'яти

• Кілька крапель лимонного соку

• Кілька крапель гострого соусу (Табаско або іншого соусу чилі)

• Сіль і перець за смаком

Для кебе:

• 250 грам середнього розміру булгур

• 500 грам нежирного яловичого фаршу

• ½ ріпчастої цибулі, дрібно нарізаного

• 1 перо зеленого цибулі, дрібно нарізаного

• 2 зубчики часнику дрібно нарізаного

• 1 ч. л. сухого орегано

• ¼ склянки листя м'яти, нарізаних (склянка 250 мл)

• ¼ склянки (склянка 250 мл)

• ¼ склянки оливкової олії (склянка 250 мл)

• 2 ч. л. солі

• щіпка чорного перцю

• щіпка кайенского перцю

• кілька крапель соусу чилі (Табаско або іншого)

• 500 мл олії для смаження

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти для соусу змішати. Його можна зберігати до 5 днів в закритому контейнері в холодильнику. Промийте булгур теплою водою, видаліть бруд і зайвий крохмаль. Відставте в мисці. Закип'ятіть 1 л води і залийте булгур, закрийте фольгою і дайте набрякнути, він повинен збільшитися в розмірі у три рази протягом 45-60 хвилин. До фаршу додайте готовий булгур, цибулю, зелену цибулю, часник, орегано, м'яту, оливкову олію, сіль, перець, кайенский перець і гострий соус. Зробіть «котлети» овальної форми (як велике яйце). Нагрійте масло для смаження до 175 ° C. Обсмажте в олії 3-5 хвилин з усіх боків. Викладіть на паперовий рушник і приберіть зайве масло. Подавайте з соусом!

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