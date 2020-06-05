Вихідні в Україні пройдуть у відносно теплій та сонячній атмосфері

Такий прогноз погоди на вихідні у своєму Facebook опублікувала синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, вже завтра, 6 червня, стовпчики термометрів піднімуться протягом дня до +24+29 градусів.

"Свіжіше буде на Заході України та на Житомирщині, очікується +18+23 градуси. Температура повітря навіть вночі вже поступово підвищуватиметься, передбачається +12+16 градусів. Вітер переважно південний, помірний", - зазначила синоптик.

Діденко також попередила, що грозові дощі варто очікувати жителям північних, частково західних областей та у Центрі України. В інших регіонах опадів не буде.

"7-го червня, на Трійцю, грозові дощі пройдуть лише в західній частині, а переважно в Україні буде сухо. У неділю вже спекотно, +25+30, на Заході +21+24 градуси. У Києві завтра очікується дощ з грозою, +25 градусів, на Зелену неділю - без опадів, +27 градусів", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що дощі відмовляються залишати територію України. За прогнозом синоптиків, 5 червня лише кілька регіонів залишаться "сухими", в інших - будуть опади.

5 червня в Україні, крім південної частини, невеликий, в Карпатах і на північному сході країни помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, південних і східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/сек.

Синоптики прогнозують, що вночі очікується від 9 до 14 тепла. А вдень потеплішає до 19-24 градусів. Місцями на півдні стовпчик термометра покаже від 25 до 28 спеки.

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