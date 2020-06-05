Выходные в Украине пройдут в относительно теплой и солнечной атмосфере

Такой прогноз погоды на выходные в своем Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, уже завтра, 6 июня, столбики термометров поднимутся в течение дня до +24+29 градусов.

"Посвежее будет на Западе Украины и на Житомирщине, ожидается +18+23 градуса. Температура воздуха даже ночью уже постепенно повышаться, предполагается +12+16 градусов. Ветер преимущественно южный, умеренный", - отметила синоптик.

Диденко также предупредила, что грозовые дожди стоит ожидать жителям северных, частично западных областях и в Центре Украины. В других регионах осадков не будет.

"7-го июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут только в западной части, а преимущественно в Украине будет сухо. В воскресенье уже жарко, +25+30, на Западе +21+24 градуса. В Киеве завтра ожидается дождь с грозой, +25 градусов, на Зеленое воскресенье - без осадков, +27 градусов", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что дожди отказываются покидать территорию Украины. По прогнозу синоптиков, 5 июня только несколько регионов останутся "сухими", в остальных - будут осадки.

5 июня в Украине, кроме южной части, небольшой, в Карпатах и на северо-востоке страны умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/сек.

Синоптики прогнозируют, что ночью ожидается от 9 до 14 тепла. А днем потеплеет до 19-24 градусов. Местами на юге столбик термометра покажет от 25 до 28 жары.

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