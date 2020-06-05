Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про своє харчування

На фото Настя сидить за столом, показуючи себе з розпущеним волоссям і в білій футболці. Образ Каменських доповнила годинником на руці. На столі співачка показала свій раціон: черешні, чорницю, полуницю і кашу. Красуня посміхалася, взявши одну полуницю в руку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як ви і просили, розповідаю про своє харчування.

Я їм дробово - 5 разів на день в один і той же час (перерва між прийомами їжі - 3 години). Так виробляється харчова звичка і це впливає на швидкість обміну речовин. Порції у мене завжди нормального розміру", - написала Настя.

Фанати поставили майже 130 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Яка красуня", "Красиві", "Начитався, їсти захотілося знову", "Я теж люблю вранці кашку з ягодами", "Приємного апетиту :)", "Клас, у вас приголомшлива фігура", "Як завжди, ідеальна", "Ура, дякую".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Настя Каменських блиснула бездоганною фігурою у вбранні з "прозорим" білизною.

«Я дуже чекаю цього години, коли ми нарешті зможемо з вами поспілкуватися!» - говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Каменських позує в «дірявій» кофті і в білизні тілесного кольору. Шанувальники зірки не змогли пройти повз такої краси.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських блиснула бездоганним виглядом в кофті.

«Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тим звичним речам (і не речами), які цієї весни стали цінувати ще більше», - йдеться в повідомленні.

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