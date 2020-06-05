Долар грандіозно обвалиться, але гривню чекає новий удар: курс валют від НБУ
Курс валют в Україні 5 червня здивує несподіваними змінами, долар і євро будуть по різні сторони барикад з-за гривні.
Так, стодоларову купюру сьогодні можна буде придбати за 2669,53 гривні. Хоча днем раніше вона коштувала 2675,44 гривні (-5,91).
А от євро вирішить кинути всіх і несподівано поповзе вгору: валюта буде продаватися за 2999,75 гривень. Днем раніше він торгувався за 2996,09 (+3,66).
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У Кабміні збираються ввести зміни, які торкнуться розмірів пенсії .
Уряд має намір вирівняти розмір фактичного і номінального прожиткового мінімуму (ПМ). Також планується, що пенсії прирівняють до цієї суми.
За інформацією Держстату, переглянутий показник, ймовірно складе 40% від середнього рівня зарплати за минулий рік з урахуванням інфляції і, таким чином з нинішніх 2027 гривень зросте до близько 4201 грн.
Так, з урахуванням підвищення планки на один процент за кожний рік, уряд доведе ПМ до 50% від середньої зарплати до 2030 року.
Ослаблення карантину з 5 червня, з'явилося уточнення: «українці зможуть…»
З 5 червня українські кафе і ресторани зможуть повернутися до звичного режиму роботи, проте залишаться деякі обмеження.
Вже з п'ятниці українці зможуть поїсти в залах ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування, які були змушені закрити свої внутрішні приміщення через карантин. Тим не менш, у Моз нагадали, що не знімаються всі обмеження.
Так, при відвідуванні кафе і ресторанів буде заборонено:
- входити в зал без супроводу працівника закладу;
- збиратися за столом у кількості більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей);
- використовувати дитячі кімнати, влаштовувати свята, банкети, майстер-класи та інші масові заходи, розраховані на більш 10 осіб;
- готувати страви на відкритих кухнях, якщо вони не захищені спеціальною перегородкою;
- використовувати буфети з самообслуговуванням, в тому числі для самостійного наливання напоїв, а також самообслуговування, в закладах швидкого харчування.
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