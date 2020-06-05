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Доллар грандиозно обвалится, но гривну ждет новы удар: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 5 июня удивит неожиданными переменами, доллар и евро будут по разные стороны баррикад из-за гривны.

Так, стодолларовую купюру сегодня можно будет приобрести за 2669,53 гривны. Хотя днем ранее она стоила 2675,44 гривны (-5,91).

А вот евро решит бросать всех и неожиданно поползет вверх: валюта будет продаваться за 2999,75 гривен. Днем ранее он торговался по 2996,09 (+3,66).

Украинцам повысят пенсии, в Кабмине раскрыли подробности: "Вырастет до..."

В Кабмине собираются ввести изменения, которые коснутся размеров пенсии .

Правительство намерено выровнять размер фактического и номинального прожиточного минимума (ПМ). Также планируется, что пенсии приравняют к этой сумме.

По информации Госстата, пересмотренный показатель, вероятно составит 40% от среднего уровня зарплаты за прошлый год с учетом инфляции и, таким образом с нынешних 2027 гривен вырастет до около 4201 грн.

Так, с учетом повышения планки на один процент каждый год, правительство доведет ПМ до 50% от средней зарплаты до 2030 года.

Ослабление карантина с 5 июня, появилось уточнение: «украинцы смогут…»

С 5 июня украинские кафе и рестораны смогут вернуться к привычному режиму работы, однако останутся некоторые ограничения.

Уже с пятницы украинцы смогут поесть в залах ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, которые были вынуждены закрыть свои внутренние помещения из-за карантина. Тем не менее, в Минздраве напомнили, что снимаются не все ограничения.

Так, при посещении кафе и ресторанов будет запрещено:

входить в зал без сопровождения работника заведения;

собираться за столом в количестве более четырех человек (не считая детей);

использовать детские комнаты, устаивать праздники, банкеты, мастер-классы и другие массовые мероприятия, рассчитанные на более 10 человек;

готовить блюда на открытых кухнях, если они не защищены специальной перегородкой;

использовать буфеты с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного наливания напитков, а также самообслуживания, в заведениях быстрого питания.

Напомним, карантин могут ужесточить: срочное заявление санврача Ляшко, «завтра-послезавтра…».

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