Курс валют в Украине 5 июня удивит неожиданными переменами, доллар и евро будут по разные стороны баррикад из-за гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, стодолларовую купюру сегодня можно будет приобрести за 2669,53 гривны. Хотя днем ранее она стоила 2675,44 гривны (-5,91).

А вот евро решит бросать всех и неожиданно поползет вверх: валюта будет продаваться за 2999,75 гривен. Днем ранее он торговался по 2996,09 (+3,66).

Уточним, что согласно данным регулятора, доллар к средине прошлого дня упал до 2670,21 гривны. К концу дня он потерял еще несколько позиций.

Как сообщалось ранее, аналитики рассказали украинцам, чего ожидать от курса доллара в июне и что будет с гривной.

По словам экспертов, давление на гривну только усилится по мере выхода страны из карантина. Есть целый ряд факторов, которые играют как во вред, так и на пользу нацвалюте.

Импортеры начинают более активно заходить на украинский рынок, что провоцирует рост спроса на валюту, а поскольку экспорт сырья и товаров из Украины сейчас ограничен, это становится дополнительным ударом по гривне.

Также аналитики отмечают существенное уменьшение интереса к украинским долговым бумагам со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на эти проблемы, эксперты прогнозируют, что курс доллара в июне будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$.

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