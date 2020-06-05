Курс валют в Україні 5 червня здивує несподіваними змінами, долар і євро будуть по різні сторони барикад через гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, стодоларову купюру сьогодні можна буде придбати за 2669,53 гривні. Хоча днем раніше вона коштувала 2675,44 гривні (-5,91).

А от євро вирішить кинути всіх і несподівано поповзе вгору: валюта буде продаватися за 2999,75 гривень. Днем раніше він торгувався за 2996,09 (+3,66).

Уточнимо, що згідно з даними регулятора, долар до середини минулого дня впав до 2670,21 гривні. До кінця дня він втратив ще кілька позицій.

Як повідомлялося раніше, аналітики розповіли українцям, чого чекати від курсу долара в червні і що буде з гривнею.

За словами експертів, тиск на гривню тільки посилиться по мірі виходу країни з карантину. Є цілий ряд факторів, які грають як на шкоду, так і на користь нацвалюті.

Імпортери починають більш активно заходити на український ринок, що провокує зростання попиту на валюту, а оскільки експорт сировини і товарів з України зараз обмежений, це стає додатковим ударом по гривні.

Також аналітики відзначають істотне зменшення інтересу до українських боргових паперів з боку іноземних інвесторів. Незважаючи на ці проблеми, експерти прогнозують, що курс долара в червні буде коливатися в діапазоні 26,5–27,5 грн/$.

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