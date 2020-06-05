Погода в Україні 5 червня вирішила зіпсувати громадянам цілий день, опади оминуть лише кілька областей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру в Facebook.

«5 червня в Україні, крім південної частини, невеликий, в Карпатах і на північному сході країни помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, південних і східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що вночі очікується від 9 до 14 тепла. А вдень потеплішає до 19-24 градусів. Місцями на півдні стовпчик термометра покаже від 25 до 28 спеки.

У Києві та області синоптики прогнозують дощі і денні 21-24 градуси за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, погода в Україні налагодиться вже найближчим часом. Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко прогнозують, що вже на цих вихідних місцями до +30 градусів.

Так, Діденко розповіла, що 6 та 7 червня найспекотніше буде на Півдні, Сході і Дніпропетровській областях.

"Вже з 6-го червня тепло буде розкручуватися і далі нас чекають жаркі дні. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів!", - написала синиптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, в яких регіонах у суботу, 6 червня і на Трійцю, 7 числа, буде спекотніше всього. У ці дні від опадів утримається переважно Схід і Південь України.

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