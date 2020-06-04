28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, впечатлила планами на вечер в столь дерзком виде

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позирует вместе с девушками из подтанцовки.

Все красавицы предстали в мега откровенных черных нарядах - глаза так и разбегаются. Корсун, безусловно, расположилась по центру, на ней одной стильная шляпка. Певица осмелилась блеснуть формами в прозрачной блузе, благо, прикрыв "срамные" места темными нашивками.

Примечательно, что звезда обняла за плечи двух девушек, стоявших с ней рядом. Кажется, будто они вот-вот дотронутся до прелестей MARUV.

"Раз вас так много, то будьте готовы, что сегодня в 19:00 по Киеву и Москве я кину в комментарии к этому посту секретный код для доступа на мою Zoom-вечеринку, где я презентую трек "I Want You" 🍸🍸🍸 Учтите, что попасть на нее могут только первые 100 человек💋", - обрадовала Корсун фанатов в подписи к фото.

Пользователи кинулись обсуждать пост. Поклонники переживают о том, как бы успеть попасть на эту грандиозную вечеринку.

"Мы все умрем от инсульта"

"Вау😻😻Ждём эту тусу💝Будет весело🙌"

"Богини😍"

"Вот это вечеринка"

"Какие все лапочки 👸"

"😍как круто)))"

"Жеесть,буду мониторить код🤯🥺"

Ранее мы сообщали, Корсун обескуражила фото в блестящем костюме-"сеточке", в котором забралась в огромный "бокал", где окунулась в пышную пену.

«Я хочу тебя», - коротко говорится в подписи.

Также мы писали, как MARUV увлеклась боди-артом и решилась на смелое фото. Звезда показала тело в одних лишь трусиках, но зато покрытое серебристой краской.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья