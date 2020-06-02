Украинская исполнительница MARUV похвасталась перед поклонниками пикантным нарядом, в котором решила снять клип

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я хочу тебя», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке MARUV позирует в наряде без штанов в якобы бокале с пеной. А на другом снимке певица в другом, не менее элегантном костюме, который оголяет ее пышные формы.

Уточним, что певица выбросила снимки в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, любит эпатировать публику, но на этом фото красотка превзошла саму себя.

Звезда опубликовала свежий снимок в "сториз" в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном виде.

Брюнетка без тени смущения посветила упругим бюстом на камеру - при чем крупным планом.

Анна вырядилась в корсет с прозрачным верхом, то есть видно все самое пикантное. Конечно, голос разума не утих еще окончательно, и певица все же прикрыла некие части черными кружками - но все равно "так торчат".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья