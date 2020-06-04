Настя Каменських стала співачкою року в національній музичній премії «Золота Жар-птиця»

Також вона отримала нагороду в номінації «Народний Хіт». Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, і показав своє фото зі статуетками, де вона буквально сяє від щастя.

«Я нереально щаслива, завдяки вибору суддів і величезної любові слухачів, отримати нагороду в номінації «Народний Хіт» з піснею «Обіцяю» і в номінації «Співачка року». Для мене це означає, що моя музика стосується ваших сердець! ❤️ І та любов і підтримка, яку ви мені даруйте - найбільша нагорода для артиста! #nkfamily - ви найкращі 🥰 Люблю вас!», - написала співачка.

Фолловери Каменських захоплюються улюбленою співачкою і вітають з перемогами.

«Ви навіть уявити не можете які чудеса може творити одна ваша ця сама Промениста посмішка ⚜️ я захоплений нею...», «Молодець», «Красуня», «Вітаю🔥 захоплююся вами», «Ви велика молодець», - пишуть в мережі.

Зазначимо, співаком року назвали Олега Винника.



У номінації "Поп-група року" перемогла "Час і Скло", в жанрі рок аналогічну нагороду вручили "Беz обмежень".



Премії в номінації "Хіт року" та денс-хіт отримав трек "Дім" ("Час і Скло"), баладою року назвали "Вільна" у виконанні Тіни Кароль і Юлії Саніної.

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