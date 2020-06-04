Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала незвичайний образ в чорно-білих тонах

На фото красуня позує в чорному піджаку і швидше за все топі. Мер'єм посміхалася на камеру, а зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Узерлі дивилася вгору і показала свою чудову посмішку не соромлячись. Фотографія вийшла світлою і теплою, хоча вона і чорно-біла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня показала і інші фото, майже аналогічні, тільки там можна помітити трохи інші емоції Мер'єм.

Фанати поставили майже 130 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ви прекрасна", "Краще, ніж сміх", "Люблю тебе", "Шикарна", "Це дуже мило", "Чудово".

Раніше ми повідомляли, що відома акторка Мер'єм Узерлі показала, як гуляє з дочкою.

На фото красуня була в чорних брюках і кофті з сіточки, а образ доповнила очками. Волосся Мер'єм вирішила зібрала в хвіст. Поруч сиділа дівчинка в кофті і червоному сарафані під нею. Дівчинка тримала в руках пачку з ласощами і відвела погляд від камери. Фото вийшло сімейним і ніжним.

Повідомлялося, що відома акторка Мер'єм Узерлі показала всю свою сім'ю.

На кадрах можна побачити Мер'єм в легкому платті з невеликим декольте, яка стоїть праворуч від мами Урсула Узерлі в чорному вбранні. Зліва від неї варто сестра актриси - Джанан, яка була в джинсах і рожевій кофтинці.

Нагадаємо, Хюррем з «Величного століття» зачарувала формами в обтягуючому платті

А ще Politeka писала, що Хюррем з "Величного століття" застукали в зухвалому міні на прогулянці з донькою

Також Politeka повідомляла, що зірка «Величного століття» у сукні з екстремальним декольте блиснула зайвим



