Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала незвичайний образ в чорно-білих тонах
На фото красуня позує в чорному піджаку і швидше за все топі. Мер'єм посміхалася на камеру, а зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Узерлі дивилася вгору і показала свою чудову посмішку не соромлячись. Фотографія вийшла світлою і теплою, хоча вона і чорно-біла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Красуня показала і інші фото, майже аналогічні, тільки там можна помітити трохи інші емоції Мер'єм.
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Фанати поставили майже 130 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Ви прекрасна", "Краще, ніж сміх", "Люблю тебе", "Шикарна", "Це дуже мило", "Чудово".
Раніше ми повідомляли, що відома акторка Мер'єм Узерлі показала, як гуляє з дочкою.
На фото красуня була в чорних брюках і кофті з сіточки, а образ доповнила очками. Волосся Мер'єм вирішила зібрала в хвіст. Поруч сиділа дівчинка в кофті і червоному сарафані під нею. Дівчинка тримала в руках пачку з ласощами і відвела погляд від камери. Фото вийшло сімейним і ніжним.
Повідомлялося, що відома акторка Мер'єм Узерлі показала всю свою сім'ю.
На кадрах можна побачити Мер'єм в легкому платті з невеликим декольте, яка стоїть праворуч від мами Урсула Узерлі в чорному вбранні. Зліва від неї варто сестра актриси - Джанан, яка була в джинсах і рожевій кофтинці.
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