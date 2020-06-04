З однієї крайності в іншу

До кінця тижня сильні зливи і холоду, на щастя, відступають, але радіти рано - в деяких областях обіцяють грози

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, якою буде погода в україні у п'ятницю, 5 червня, передає Politeka.net.

За її словами, стовпчики термометрів неухильно йдуть вгору. Так, уже завтра температура повітря досягне 20-24 градусів тепла, в центральних областях і на півдні місцями до +26 градусів.

У Сумському та Харківському регіонах буде трохи свіжіше - 17-22 градусів зі знаком +.

Вітер південно-західний і буде поривчастим.

Що стосується опадів, то 5 червня дощі з грозами найбільш вірогідні в північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та на Харківщині.

У Києві п'ятниця буде з дощем і грозою. Вітер південно-західний, поривчастий. Найближчої ночі вже + 10 + 12 градусів, завтра вдень потеплішає до +22 + 24 градусів.

Несприятливий період закінчується, і чим далі, тим більше погода в Україні буде схожа на справжнє літо.

Діденко додала, що вже з 6 червня встановляться спекотні дні. На Трійцю в Україні очікується + 23 + 28 градусів, на півдні та сході місцями до +30 градусів!

За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде переважно сухий. Проте в західних областях продовжать лити дощі і очікується низька температура повітря.

Раніше ми повідомляли, синоптики Укргідрометцентру дали прогноз на весь червень. Середня температура в цьому місяці становитиме від +18 до +22 градусів. Вони також повідомляли, що в перший місяць літа українців чекають численні грози.

«У червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - попереджали синоптики.

Нагадаємо, червневий сніг несподівано випав під Києвом: кадри аномалії.

Як повідомляла Politeka, літо пограє на нервах українців, які області опиняться під ударом: свіжий прогноз.