Из одной крайности в другую

К концу недели сильные ливни и холода, к счастью, отступают, но радоваться рано - в некоторых областях обещают грозы

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала у себя на страничке в соцсети Фейсбук, какой будет погода в Украина в пятницу, 5 июня, передает Politeka.net.

По ее словам, столбики термометров неуклонно идут вверх. Так, уже завтра температура воздуха достигнет 20-24 градусов тепла, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов.

В Сумском и Харьковском регионах будет немного свежее - 17-22 градусов со знаком +.

Ветер юго-западный и будет порывистым.

Что касается осадков, то 5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине.

В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже + 10 + 12 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +22 + 24 градусов.

Неблагоприятный период заканчивается, и чем дальше, тем больше погода в Украине будет похожа на настоящее лето.

Диденко добавила, что уже с 6 июня установятся жаркие дни. На Троицу в Украине ожидается + 23 + 28 градусов, на юге и востоке местами до +30 градусов!

По предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет преимущественно сухой. Однако в западных областях продолжат лить дожди и ожидается низкая температура воздуха.

Ранее мы сообщали, синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на весь июнь. Средняя температура в этом месяце составит от +18 до +22 градусов. Они также сообщали, что в первый месяц лета украинцев ждут многочисленные грозы.

«В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни», - предупреждали синоптики.

Напомним, июньский снег неожиданно выпал под Киевом: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, лето поиграет на нервах украинцев, какие области окажутся под ударом: свежий прогноз.