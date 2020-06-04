Українська співачка і учасниця шоу «Танці з зірками» яка виступала разом із ведучим Володимиром Остапчуком, Ілона Гвоздьова розповіла про важливі зміни в житті

Так, не так давно хореограф "Танців з зірками" розповіла, що вона чекає швидкого поповнення в родині. Разом зі своїм чоловіком і чотирирічною донькою артистка не так давно оголосила про важливу подію. У інтерв'ю для «КП» дівчина також не забула згадати відносини з Володимиром Остапчуком, чиє скандальне розлучення спровокувала безліч чуток.

Сама Ілона зазначає, що її щасливий момент настав після повернення з Домінікани, куди вона їздила з чоловіком і дочкою взимку.

«Мене там постійно переслідували якісь знаки: то всюди зустрічалися лелеки, то снилася риба... Всі передумови і старі "забобоны" говорили про те, що незабаром у нас буде поповнення. Не можу сказати, що ми з чоловіком сильно планували, але думали про другу дитину і були раді, коли це сталося», - розповіла дівчина.

В інтерв'ю хореограф також розповіла про ситуацію з колишнім колегою по танцях – Володимиром Остапчуком. Свого часу дівчина досить різко висловилися про поведінку вашого колишнього партнера по паркету.

«Твердо можу стверджувати, що моя якась історія з ним закінчилася на шоу "Танці з зірками". Не хочу жодним чином стосуватися його особистої та професійної життя. Думаю, ми чітко розставили кордону, і на сьогоднішній день я не хочу нічого коментувати про нього. Це його життя, і нехай він приймає рішення і несе за них відповідальність самостійно», - підкреслила Ілона.

Знаменитість зазначила, що відносно його шлюборозлучного процесу - не може дати жодних коментарів.

«Це не моя справа. З Оленою спілкуюся, але цю тему ми стараємось не обговорювати», - зазначила Ілона, підтримуючи нейтралітет у скандальній ситуації.

Раніше зірка підкорила красою своїх вигинів. Пишний бюст, тонка талія, накочені сідниці і ніжки - тіло просто досконале. Фото вийшли дуже загадковими, і в той же час, завдяки пляжу, дуже сонячними.

В пості красуня зізналася, що нудьгує по морському повітрю і сонцю, і вже хоче побувати в теплих краях.

"Чула в новинах, що з 1 червня відкривають авіа і ж/д дозволу. Ви вже спланували своє літо і куди б ви хотіли поїхати/полетіти?! Мене дуже вабить Греція, але відчуваю цього літа залишуся в нашій улюбленій країні🤗🙈", - написала Гвоздєва.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

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