Відома фітнес-модель Лекси-Кай показала найцікавіше, забувши про пристойність
На кадрах Лексі стоїть в жовтому міні-бікіні, розвернувшись спиною до камери. Волосся у красуні були розпущені і вона позувала для камери, показуючи своє тіло з усіх боків. Кай не соромилася і демонструвала як п'яту точку, так і пишні груди, яка ледве вмістилася в обтягуючий тканині. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мені подобається ця пісня "Eleven" Халіда", - написала Лексі під кадрами.
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Фанати подивилися відео майже 10 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Ось що я називаю привабливим", "Чудова п'ята точка", "Яка спокуслива", "Щелепа впала на підлогу", "Тримайте щелепи", "Мало не спіткнулася в одному місці. Обережно".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала, завдяки чому заробила ідеальну фігуру.
Спортивний вбрання обтягнув неймовірні форми зірки. Зокрема, пружну п'яту точку.
Почалося відео того, як Лексі присідає, а її при цьому знімають зі спини.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала свої переваги в модній спортивній одязі і білизні.
Так, в цей раз молода модель блиснула улюбленим чином і показавши свої переваги в спортивному одязі і білизні. Дівчина з сонячною посмішкою на обличчі влаштувала пікантні зйомки прямо на вулиці.
Нагадаємо, фитнес-модель Лексі Кай понежилась на сонці, засвітивши форми без білизни
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