34-річний норвезький скрипаль і співак з білоруським корінням Олександр Рибак шокував публіку відвертим зізнанням

Як передає Politeka.net, артист вилив душу в своєму мікроблозі в Instagram, повідавши про те, що вирішив боротися за своє життя після довгих років залежності від лікарських препаратів.

Так, Рибак поскаржився, що постійне вживання снодійного і антидепресантів протягом 11 років негативно позначилося на його здоров'ї.

"Спочатку все було добре, але в підсумку моє життя мало не зруйнувалося... В останні роки залежності таблетки зробили мене слабким і наляканим. Це торкнулося не тільки мого мозку, але і відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", - розповів про перенесені жахи артист.

За словами Рибака, вирішивши взяти ситуацію під контроль, в січні цього року він почав курс реабілітації та заявив, що "поступово приходить в порядок".

"Я знаю, що є багато людей, які борються з подібним, тому протягом наступних тижнів я поділюся з вами своїм досвідом, і я буду радий, якщо комусь він допоможе", - підсумував артист.

Користувачі підтримали Рибака в коментарях, висловивши бажання допомогти.

"Дуже сміливо з вашої сторони оприлюднити цю ситуацію. Ви сміливий і сильний, і я пишаюся вами за те, що ви чесні і несете відповідальність. Залежність - це не жарт, і я не уявляю, як це - страждати від неї".

"Ти найбільш чудова людина в світі. Тримайся будь ласка, світла частинка, якщо ти згаснеш згасне й мій світ остаточно"

"Я сама зараз з таким борюся(( думаю тут в коментарях, не варто розповідати про подробиці. Але зате я буду знати, що я не одна така"

"Ти найсильніша людина в світі. Ти наше натхнення. Твої фанати пишаються тобою"

"ми тут, щоб підтримати тебе і допомогти будь-яким можливим способом 💕"

"Співчуваю🥺. Головне не здавайся! Ми тебе любимо!♥️♥️♥️"

Нагадаємо, 23-річний на той час Рибак здобув заслужену перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" 16 травня 2009 року. Олександр тоді встановив абсолютний рекорд в історії цього проекту – набрав 387 балів. Рибак знову випробував удачу на "Євробаченні" в 2018 році, проте фортуна від нього відвернулася, і співак опинився аж на 15 місці.

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