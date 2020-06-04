Долар продовжить падіння, а євро здивує різким стрибком: як зміниться курс валют

Курс валют в Україні 4 червня здивує черговими змінами, гривня змусить долар і євро ще більше розійтися в різні боки.

Згідно з прогнозом Національного банку України, у четвер, 4 червня, долар продовжить своє падіння, а євро ще на кілька копійок зміцниться.

Так, 1 долар 4 червня можна буде купити за 26,75 гривень, в той час як 3 червня він коштував 26,79 гривень.

Євро зміцнився до 29,96 гривень порівняно з 29,91 гривнями днем раніше.

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Володимир Зеленський і Віктор Ляшко засвітилися за порушенням правил карантину в Хмельницькому.

В Україні продовжує діяти цілий ряд обмежень, введених за пандемії небезпечного китайського вірусу. Зокрема, кафе і ресторани можуть обслуговувати клієнтів лише на відкритих літніх майданчиках або продавати їжу на винос. Однак, як з'ясувалося, для президента завжди готові зробити виняток.

Так, під час його візиту в Хмельницький Зеленський зміг насолодитися чашкою кави в одному з місцевих закладів. При цьому з них опинився і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Міненерго України хоче ввести нові правила для жителів країни.

На думку Міністерства, зараз норми, що стосуються споживання газу без лічильників, занижені. Тому тепер пропонується, підвищити норматив і, таким чином, людям буде вигідніше встановлювати газові лічильники. Крім того, у кого немає приладів обліку, будуть відмовляти в субсидіях.

Крім того, планується ввести ще одне нововведення - при відключенні гарячої води, платити більше за газ. Наприклад, влітку сім'я з трьох чоловік повинна платити без лічильника за 15,6 кубометра газу. Або приблизно по 3,9 кубометра за тиждень.

Під час гідравлічних випробувань - норму на людину в місяць підвищать до 7,1 кубометра, а взимку - до 12 кубометрів. У результаті виходить, що за тиждень доведеться платити за 5,3 кубометра, а в сумі за місяць потрібно буде сплатити "зайві" 2,8 кубометра газу.

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