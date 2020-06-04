Доллар продолжит падение, а евро удивит резким скачком: как изменится курс валют

Курс валют в Украине 4 июня удивит очередными переменами, гривна заставит доллар и евро еще больше разойтись в разные стороны.

По данным НБУ, в четверг, 4 июня, доллар продолжит свое падение, а евро еще на несколько копеек укрепится.

Так, 1 доллар 4 июня можно будет купить за 26,75 гривен, в то время как 3 июня он стоил 26,79 гривен.

Евро укрепился до 29,96 гривен по сравнению с 29,91 гривнами днем раньше.

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Владимир Зеленский и Виктор Ляшко засветились за нарушением правил карантина в Хмельницком.

В Украине продолжают действовать карантинные ограничения. В частности, кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на открытых летних площадках или продавать еду на вынос. Однако, как выяснилось, для президента всегда готовы сделать исключение.

Так, во время его визита в Хмельницкий Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица наслаждались кофе, сидя в кафе, несмотря на ограничения, кторые дествуют в стране.

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Минэнерго Украины хочет ввести новые правила для жителей страны.

Там читают, что нормы, касающиеся потребления газа без счетчиков, занижены. Поэтому теперь предлагается, повысить норматив и, таким образом, людям будет выгоднее устанавливать газовые счетчики. Кроме того, у кого нет приборов учета, будут отказывать в субсидиях.

Также правительство хочет подныть тарифы на газ при отключении гарячей воды. Например, летом семья из трех человек должна платить без счетчика за 15,6 кубометра газа. Или примерно по 3,9 кубометра за неделю.

Во время гидравлических испытаний - норму на человека в месяц повысят до 7,1 кубометра, а зимой - до 12 кубометров. В результате получается, что за неделю придется платить за 5,3 кубометра, а в сумме за месяц нужно будет оплатить "лишние" 2,8 кубометра газа.

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