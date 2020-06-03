Національний банк України затвердив єдині правила формування і використання QR-кодів для грошових переказів.

Відповідна постанова правління Нацбанку набирає чинності з середи, 3 червня. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Politeka.net.

Мова йде про кредитові перекази, які ініціюються платником, наприклад, оплата товарів і послуг.

Як відзначають в Нацбанку, учасники ринку вже давно використовують QR-коди, але створюють їх за своїми правилами. А єдиний підхід до формування QR-кодів знизить операційні ризики і підвищить швидкість розрахунків.

В Нацбанку виділили відразу дві головні переваги використання QR-кодів: це майже до нуля знижує імовірність помилки в реквізитах одержувача або призначенні платежу, а також платіж відбувається швидко і не вимагає додаткових дій. Чіткі правила повинні допомогти у широкому використанні QR-кодів при оплаті товарів, послуг та переказі грошей з рахунку на рахунок.

У НБУ відзначають, що використання цього інструменту не є обов'язковим. Проте, якщо учасники розрахункових операцій використовують QR-коди, то їм доведеться формувати коди відповідно до вимог НБУ.

Наприклад, в правилах зазначено, що QR-код повинен друкуватися або розташовуватися поруч з іншою платіжною інформацією. Якщо його поміщають на рахунок, то зміст рахунку та коду має бути ідентичним. Загальний обсяг закодованих даних не може перевищувати 331 байт.

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