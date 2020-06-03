Национальный банк Украины утвердил единые правила формирования и использования QR-кодов для денежных переводов.

Соответствующее постановление правления Нацбанка вступает в силу со среды, 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Politeka.net.

Речь идет о кредитовых переводах, которые инициируются плательщиком, например, оплата товаров и услуг.

Как отмечают в Нацбанке, участники рынка уже давно используют QR-коды, но создают их по своим правилам. А единый поход к формированию QR-кодов снизит операционные риски и повысит скорость расчетов.

В Нацбанке выделили сразу два главных преимущества использования QR-кодов: это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа, а также платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий. Четкие правила должны помочь в широком использовании QR-кодов при оплате товаров, услуг и переводе денег со счета на счет.

В НБУ отмечают, что использование этого инструмента не является обязательным. Однако, если участники расчетных операций используют QR-коды, то им придется формировать коды в соответствии с требованиями НБУ.

Например, в правилах указано, что QR-код должен печататься или располагаться рядом с остальной платежной информацией. Если его помещают на счет, то содержание счета и кода должно быть идентичным. Общий объем закодированных данных не может превышать 331 байт.

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