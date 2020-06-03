Верховна Рада прийняла закон про підвищення соціальних гарантій для окремих категорій населення України

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті парламенту, передає Politeka.net.

Згідно з новим законом, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, розмір виплат збільшується з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів відповідно віку:

до 6 років – 4 447,5 грн;

від 6 до 18 років – 5545 грн.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю збільшується до 3,5 прожиткових мінімумів:

для дітей з інвалідністю до 6 років – 6 226,5 грн;

для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 7763 грн.

Також новий закон розширив список осіб, які мають право отримувати соціальну допомогу по догляду. Самотні люди старше 80 років, які потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію, отримають ще додатково 40% прожиткового мінімуму (655 грн) до раніше впровадженої програми доплат пенсіонерам (500 грн).

Також з 1 липня розмір виплат батькам на першу і кожну наступну новонароджену дитину становитиме 41 280 грн. Одноразова виплата - 10 320 грн, решту суми розподілять на 36 місяців.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують ввести автоматичне призначення пенсії за віком, а облік трудової діяльності працівника буде проводитися в електронній формі. Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, 3 червня.

Зазначимо, у вівторок, 2 червня, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій на червень. На пенсійні виплати спрямовано 594,8 мільйони гривень. Виплата буде проведена в призначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Нагадаємо, пенсії почнуть підвищувати кожен рік, з'явилася важлива заява про індексації.

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