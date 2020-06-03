Верховная Рада приняла закон о повышении социальных гарантий для отдельных категорий населения Украины

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает Politeka.net.

Согласно новому закону, на детей, над которыми установлена опека или попечительство, размер выплат увеличивается с 2 до 2,5 прожиточных минимумов соответственно возрасту:

до 6 лет – 4 447,5 грн;

от 6 до 18 лет – 5545 грн.

Социальная помощь на детей с инвалидностью увеличивается до 3,5 прожиточных минимумов:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 6 226,5 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 грн.

Также новый закон расширил список лиц, которые имеют право получать социальную помощь по уходу. Одинокие люди старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию, получат еще дополнительно 40% прожиточного минимума (655 грн) к ранее внедренной программе доплат пенсионерам (500 грн).

Также с 1 июля размер выплат родителям на первого и каждого последующего новорожденного ребенка будет составлять 41 280 грн. Единовременная выплата — 10 320 грн, остальную сумму распределят на 36 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести автоматическое назначение пенсии по возрасту, а учет трудовой деятельности работника будет производиться в электронной форме. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в середу, 3 июня.

Отметим, во вторник, 2 июня, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий на июнь. На пенсионные выплаты направлено 594,8 миллиона гривен. Выплата будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Напомним, пенсии начнут повышать каждый год, появилось важное заявление об индексациях.

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