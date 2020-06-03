Українська співачка Гайтана показала себе з кращого боку в новому відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, виконавиця причепурилася заради кліпу, фрагмент якого опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз сторінки).
Поки в Україні триває карантин, артисти вдаються ностальгії і нагадують шанувальникам про свої хіти. Гайтана показала гарячі кадри з кліпу на пісню "Два вікна", для якого вибрала яскраве червоне плаття і чорний піджак.
Образ вийшов дуже гарячим завдяки контрасту кольорів і глибоке декольте, яким співачка то і справа світила на камеру - таке гріх не показати. Вона аніскільки не соромилася чоловіків-музикантів, які грали поруч. Під час пісні Гайтана активно рухалася, з-за чого її волосся ефектно метаются з боку в бік.
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Варто відзначити, що з моменту виходу кліпу пройшло вже близько 10 років на YouTube його виклали в 2010 році. Втім, Гайтана не соромиться показати, як змінилася за цей час.
Раніше співачка показала свіже фото в сукні з огрмним вирізом. На опублікованому кадрі вона сидить на стільці в сукню, яка тримається на одному бюсті.
Нагадаємо, Гайтана без зайвої скромності потрясла пишним бюстом прямо перед камерою.
А ще Politeka писала, що Гайтана зняла ліфчик і засвітила зайве в легкій сукні, фото облетіло мережу.
Також Politeka повідомляла, що екзотична Гайтана зняла білизну заради спокусливій фотосесії, особисті кадри.