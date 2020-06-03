Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук показала себе в новому ніжному вбранні після зміни іміджу

Так, на новому кадрі знаменита артистка з'явилася в ніжно-рожевому платті і з блискучим макіяжем на обличчі з ефектом на природність. Дівчина підкорила соціальну мережу Instagram ідеальним фото - на тлі квітучої вишні Марта виглядала досить витончено і миловидно, що відразу відзначили її фолловери, , пише Politeka.net

Акуратне плаття з тонкої тканини вигідно підкреслило образ зірки, а оголена до пояса спина показала, що Марта позувала без білизни. Ніжний і одночасно з тим сміливий образ потряс фанатів, адже Адамчук вигідно використала свій новий імідж на весняних схемках.

Зазначимо, раніше вона вже показувала схожий кадр, але тоді продемонструвала лише сам наряд на всю довжину на тлі квітучих дерев. В цей же раз вона позувала, стоячи боком до об'єктиву і показуючи вдалий макіяж у всій красі і з легкою усмішкою на обличчі.

«Дуже гарна жінка!», «Спокуслива красуня🌞🌹😘😘», «Супер краса!❤️», «Красива. Особливо серед цих квітів. Немов наречена👍💗😊», «Так ніжно😍😍😍», «Яка краса😍💚💚💚💚», - відповіли шанувальники.

Раніше Марта показала, як позувала посеред поля жовтих квітів. Чарівна брюнетка з'явилася в простому способі, однак від цього не стала менш яскравою.

Зірка одягла бежеву толстовку, яка ніяк не підкреслила її фігуру. Співачка робила селфи, розпустивши короткі волосся. На руку модель одягла шкіряний браслет, а очі приховали - темні окуляри.

Зірка закинула за вушко волосся, блиснувши акуратною сережкою.

"Затори в полях)", - підписала знімок красуня. За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Так красиво ️Україна виглядає приголомшливо в наші дні 😍", "Як завжди, дуже добре 😍😍 З Вами навіть хочеться на українську мову перейти, хоча в житті спілкуюсь російською 🙂❤", "Красиво", "Яка класна і кльова 💚👍🏻", "А позаду Вас росте гірчиця! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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