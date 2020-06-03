Відома телеведуча Вікторія Боня, зірка "Дому-2", показала свої апетитні форми і розповіла про проблемну вагу

На кадрах красуня позує в білому топі без білизни і чорних шортиках. Боня позувала на тлі панорамного вікна і розповіла про свої проблемні місця, які вона цінує, а не намагається прибрати. Вікторія заявила, що її критикують за таку погану фігуру, але сама вона тільки пишається нею. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я пишаюся тим, що я недосконала! Тим, що у мене є жирок на боках, тим, що я округлилася. Якщо ви хотіли мене засоромити, то вийшло так, що для мене це рівносильно комплименту", - написала Боня.

Фанати подивилися відео майже 260 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Яка розумниця ! А коли курс по міміці ? Я вже чекаю не дочекаюся . Всі марафони пройшла", "Спочатку хотіла набрати вагу, коли це вийшло - намагається схуднути. Де логіка?", "Як же ви мене надихаєте. Правильно, саме головне, що душа в балансі", "Недосконала, значить незвичайна", "Вікторія! ви завжди були такою худенькою; так і хотілося вас нагодувати, зараз приємно дивитися на округлі, апетитні форми", "тепер і пишаюся своїми жирами", "А я дивилася і захоплювалася ось це жінка ось це тіло, розум, фігура, краса , мені б так , - думала я в ефірі".

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