Известная телеведущая Виктория Боня, звезда "Дома-2", показала свои аппетитные формы и рассказала о проблемном весе

На кадрах красотка позирует в белом топе без белья и черных шортиках. Боня позировала на фоне панорамного окна и рассказала о своих проблемных местах, которые она ценит, а не пытается убрать. Виктория заявила, что ее критикуют за такую плохую фигуру, но сама она только гордится ею. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я горжусь тем, что я несовершенная! Тем, что у меня есть жирок на боках, тем, что я округлилась. Если вы хотели меня застыдить, то вышло так, что для меня это равносильно комплименту", - написала Боня.

Фанаты посмотрели видео почти 260 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Какая умница ! А когда курс по мимике ? Я уже жду не дождусь . Все марафоны прошла", "Сначала хотела набрать вес, когда это получилось- пытается похудеть. Где логика?", "Как же вы меня вдохновляете. Правильно, самое главное, что душа в балансе", "Несовершенная, значит необычная", "Виктория! вы всегда были такой худенькой; так и хотелось вас накормить, сейчас приятно смотреть на округлые, аппетитные формы", "теперь и горжусь своими жирами", "А я смотрела и восхищалась вот это женщина вот это тело, ум, фигура, красота , мне бы так , думала я в эфире".

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