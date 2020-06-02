34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова влаштувала фанатам свято

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі а Instagram, на якому блиснула принадами у рожевому топі. Еластична тканина вигідно підкреслила її пружний бюст.

Бузова хвилями завила волосся, а також нанесла ніжний макіяж. Її лук доповнили кілька тонких срібних ланцюжків та золотий браслет.

Бузова тримала поперед себе велику корзину з різною косметикою. Епатажна блондинка пояснила, у чому сенс.

"Вже скоро настане головне свято цього літа, коли ми знову зустрінемось всі разом, будемо гуляти, танцювати і співати улюблені пісні. 💃🏼🥰😀 Будьте чарівні в цей день — тримайте напоготові улюблену косметику і засоби для догляду", - написала Ольга, додавши в кінці, що влаштовує конкурс - головний приз - набори косметики відомих брендів.

За годину пост красуні лайкнули більше 86 000 чоловік, виказавши бажання взяти участь у конкурсі або просто захоплюючись Ольгою.

"Ух яка😍❤️"

"Красуня👏"

"Швидше б гуляти і танцювати, особливо в красивій нижній білизні😍"

"Літо вже саме по собі свято 🔥"

"Вау клас, Оля ти просто бомба"

Раніше ми повідомляли, Бузова похвалилася відмінною фігурою, виставивши напоказ рельєфний животик - від таких "кубиків" стає жарко.

Дівчина зняла кофту, зав'язавши на плечах, залишившись в штанях і крихітному топіку.

"На спорті, на танцях, на рухах 😎🦖", - підписала фото Бузова.

"Який прес 😍🤩🤤"; "Оля так твій животик супер👍👍"; "Ось це стиль😍😍😍"; "Ваууу ти така потужна🙈❤", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

Також Politeka повідомляла, що скандальна Бузова спустила блузу і показав, чим полонила молодого коханця