34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова устроила фанатам праздник

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге а Инстаграм, на котором сверкнула прелестями в розовом топе. Эластичная ткань выгодно подчеркнула ее упругий бюст.

Бузова волнами завила волосы, а также нанесла нежный макияж. Ее лук дополнили несколько серебрянных тонких цепочек и золотистый браслет.

Бузова держала впереди себя большую корзину с различной косметикой. Эпатажная блондинка объяснила, в чем смысл.

"Уже скоро наступит главный праздник этого лета, когда мы снова встретимся все вместе, будем гулять, танцевать и петь любимые песни. 💃🏼🥰😀 Будьте неотразимы в этот день — держите наготове любимую косметику и средства по уходу", - написала Ольга, добавив в конце, что устраивает конкурс - главный приз - целые наборы косметики известных брендов.

За час пост красотки лайкнули более 86 000 человек, изъявив желание поучаствовать в конкурсе или просто восторгаясь Ольгой.

"Ух какая😍❤️"

"Красотка👏"

"Скорее бы гулять и танцевать, особенно в красивом нижнем белье😍"

"Лето уже само по себе праздник 🔥"

"Вау класс, Оля ты просто бомба"

Ранее мы сообщали, Бузова похвасталась отменной фигурой, выставив напоказ рельефный животик - от таких "кубиков" становится жарко.

Девушка сняла кофту, завязав на плечах, оставшись в штанах и крохотном топике.

"На спорте, на танцах, на движе 😎🦖", - подписала фото Бузова.

"Какой пресс 😍🤩🤤"; "Оля да твой животик супер👍👍"; "Вот это стиль😍😍😍"; "Ваууу ты такая мощная🙈❤", - отреагировали пользователи.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника