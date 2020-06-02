34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова устроила фанатам праздник
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге а Инстаграм, на котором сверкнула прелестями в розовом топе. Эластичная ткань выгодно подчеркнула ее упругий бюст.
Бузова волнами завила волосы, а также нанесла нежный макияж. Ее лук дополнили несколько серебрянных тонких цепочек и золотистый браслет.
Бузова держала впереди себя большую корзину с различной косметикой. Эпатажная блондинка объяснила, в чем смысл.
"Уже скоро наступит главный праздник этого лета, когда мы снова встретимся все вместе, будем гулять, танцевать и петь любимые песни. 💃🏼🥰😀 Будьте неотразимы в этот день — держите наготове любимую косметику и средства по уходу", - написала Ольга, добавив в конце, что устраивает конкурс - главный приз - целые наборы косметики известных брендов.
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За час пост красотки лайкнули более 86 000 человек, изъявив желание поучаствовать в конкурсе или просто восторгаясь Ольгой.
"Ух какая😍❤️"
"Красотка👏"
"Скорее бы гулять и танцевать, особенно в красивом нижнем белье😍"
"Лето уже само по себе праздник 🔥"
"Вау класс, Оля ты просто бомба"
Ранее мы сообщали, Бузова похвасталась отменной фигурой, выставив напоказ рельефный животик - от таких "кубиков" становится жарко.
Девушка сняла кофту, завязав на плечах, оставшись в штанах и крохотном топике.
"На спорте, на танцах, на движе 😎🦖", - подписала фото Бузова.
"Какой пресс 😍🤩🤤"; "Оля да твой животик супер👍👍"; "Вот это стиль😍😍😍"; "Ваууу ты такая мощная🙈❤", - отреагировали пользователи.
Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе
Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника