Известная российская исполнительница, телеведущая и блогерша Ольга Бузова показала снимки, на которых носила блонд

Таким образом ведущая скандального шоу «Дом-2» решила отметить Всемирный день блондинок, который празднуют светловолосые девушки 31 мая, сообщает Politeka.net.

Специально для своих поклонников Бузова собрала и разместила на странице в Инстаграм фотоснимки, где запечатлена в этом цвете.

А также она призналась, что несмотря на то, что сейчас носит другой оттенок, в душе всегда остается блондинокою.

«Сегодня Всемирный день блондинок 👱🏻‍♀️🧝🏻‍♀️ И не смотря на то, что мой цвет сейчас другой, в душе я навсегда блондинка 🧝🏻‍♀️ Огромный период моей жизни связан именно с этим цветом 🥰 Блондинчики мои, с праздником любимые 💋 А может быть я ещё вернусь к своим белоснежным локонам .... Скучаете по мне такой? ☺️🙃😌 «, - написала Бузова.

Фолловеры не узнали Бузову отметив, что в молодости Ольга была похожа на Бритни Спирс.

"Русская Бритни Спирс", - написали в комментариях.

Ранее мы сообщали, Бузова с полотенцем на голове показала себя без косметики. Девушка позировала в ванной, протирая зеркало. Через секунду кадр меняется, и Ольга уже в привычном "инстаграмном" виде - в красном платье с "боевой раскраской" на лице.

"Ожидание - реальность 😂😂😂❤️ А вы бы хотели иметь такое зеркало? 😍", - поинтересовалась Ольга у подписчиков.

"Как тебе идёт красный цвет ❤️❤️❤️", "Почему Бузова носит очки????", "После этого челенджа у Всех зеркала чистые 🤣", "Ты такая крутая❤️❤️❤️", "Круто получилось 😍", "Ты лучшая!", "Страшная без мейка где-то на лет 45", - комментировали в соцсети.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника