Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала сміливим висловлюванням на адресу шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як же я втомилася розчаровуватися в людях і в їх заздрості і лжесвідченні…», - йдеться в повідомленні.

Примітно, що пост Волочкова супроводжувала знімком в білосніжному вбранні без шпагату, хоча в кадр потрапило її глибоке декольте. При цьому балерина закрила коментарі, позбавивши людей можливості відповісти їм.

Як повідомлялося раніше, 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала публіку бесстыжими фото.

Зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких спочатку позувала в одязі та з традиційним букетом троянд, а потім відкинула зайву скромність і тісний наряд, забравшись в купіль.

Так, Анастасія вкотре похвалилася довгими ногами, показавши себе в крихітних джинсових шортиках. Ненафарбована Волочкова, тримаючи в руках білі троянди, постояла біля каміна, а потім плюхнувся на диван.

Після цього балерина нескромно стягнула з себе одяг, пірнувши в дерев'яну бочку з крижаною водою. Благо, при цьому зірка прикрилася банним віником - щоб уже остаточно добити і так шоковану публіку.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

А ще Politeka писала, що безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.