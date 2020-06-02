Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала сміливим висловлюванням на адресу шанувальників
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Як же я втомилася розчаровуватися в людях і в їх заздрості і лжесвідченні…», - йдеться в повідомленні.
Примітно, що пост Волочкова супроводжувала знімком в білосніжному вбранні без шпагату, хоча в кадр потрапило її глибоке декольте. При цьому балерина закрила коментарі, позбавивши людей можливості відповісти їм.
Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч
Літо скасовується, погода з перших днів червня вдарить по українцях: з'явився точний прогноз
"Холостяк" Макс Михайлюк зізнався, з ким весь час порівнював Дашу Ульянову: "після першого побачення..."
Жорсткий удар долара, блокування рахунків і бунт під вікнами Зеленського - головне за ніч
Як повідомлялося раніше, 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала публіку бесстыжими фото.
Зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких спочатку позувала в одязі та з традиційним букетом троянд, а потім відкинула зайву скромність і тісний наряд, забравшись в купіль.
Так, Анастасія вкотре похвалилася довгими ногами, показавши себе в крихітних джинсових шортиках. Ненафарбована Волочкова, тримаючи в руках білі троянди, постояла біля каміна, а потім плюхнувся на диван.
Після цього балерина нескромно стягнула з себе одяг, пірнувши в дерев'яну бочку з крижаною водою. Благо, при цьому зірка прикрилася банним віником - щоб уже остаточно добити і так шоковану публіку.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.
А ще Politeka писала, що безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.