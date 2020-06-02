Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила смелым высказыванием в адрес поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Как же я устала разочаровываться в людях и в их зависти и лжесвидетельстве…», - говорится в сообщении.

Примечательно, что пост Волочкова сопровождала снимком в белоснежном наряде без шпагата, хотя в кадр попало ее глубокое декольте. При этом балерина закрыла комментарии, лишив людей возможности ответить им.

Как сообщалось ранее, 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила публику бесстыжими фото.

Звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сначала позировала в одежде и с традиционным букетом роз, а затем отбросила излишнюю скромность и тесный наряд, забравшись в купель.

Так, Анастасия в очередной раз похвасталась длинными ногами, показав себя в крохотных джинсовых шортиках. Ненакрашенная Волочкова, держа в руках белые розы, постояла возле камина, а затем плюхнулась на диван.

После этого балерина нескромно стянула с себя одежду, нырнув в деревянную бочку с ледяной водой. Благо, при этом звезда прикрылась банным веником - чтоб уж окончательно не добить и так шокированную публику.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.