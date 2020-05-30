Скандально известная своей любовью эпатировать публику российская балерина Анастасия Волочкова снова поразила откровенностью

На странице в социальной сети Instagram она опубликовала фото с балетного зала в своем особняке, передает Politeka.net.

На снимке она стоит у балетного станка, сделав вертикальный шпагат. Волочкова подняла правую ногу, обхватив ее рукой и демонстрируя своему миллиону подписчиков знаменитую растяжку.

И все бы ничего, однако это упражнение 44-летняя балерина делает в купальнике, показав своим поклонником, мягко говоря, не совсем приличный ракурс.

В подписи к снимку Настя в очередной раз порассуждала о своем профессионализме и таланте, а также не обошла вниманием хейтеров. По ее словам, «обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно, легче, чем пойти и сделать так же».

«Но эти все, "бросатели грязи😝" должны помнить о том, что до адресата, защищённого силой добра, профессионализма и позитива, кидаемая ими грязь не долетает! А в их руках это дерьмо остаётся так надолго, что никакие антисептики не помогут😂😂😂 Будьте добрее друг к другу, и ваша жизнь тоже будет полна любви и изобилия.😊», – написала балерина.

Отметим, что подобные слова и такого плана фото не раз оборачивались для нее тоннами критики и осуждения. Поэтому она уже несколько раз закрывала возможность комментировать свои публикации.

Постоянные выпады в сторону тех, кто якобы завидует талантам и успеху балерины, уже давно стали притчей во языцех, как, собственно, и ее шпагаты в микрокупальниках в самых разных локациях.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.