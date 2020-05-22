28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила мегаоткровенным образом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в одних лишь трусиках - такой пикантной деталью Анна еще больше подогрела интерес к собственной персоне.
Горячая MARUV нанесла на тело серебристую краску и блестки, изящно изогнувшись и небрежно прикрыв "спелые персики" рукой. При этом трудно не заметить, что звезда оставила в кадре несколько пленительных штрихов.
Блестящая брюнетка томно посмотрела в камеру и приподняла плечи, будто бы смущаясь. Анна "пририсовала" к снимку надпись "wow" - в самом интересном месте.
"Боди-арт для моего нового музыкального видео", - написала звезда.
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Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за час более 17 000 лайков.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья