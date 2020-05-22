28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила мегаоткровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в одних лишь трусиках - такой пикантной деталью Анна еще больше подогрела интерес к собственной персоне.

Горячая MARUV нанесла на тело серебристую краску и блестки, изящно изогнувшись и небрежно прикрыв "спелые персики" рукой. При этом трудно не заметить, что звезда оставила в кадре несколько пленительных штрихов.

Блестящая брюнетка томно посмотрела в камеру и приподняла плечи, будто бы смущаясь. Анна "пририсовала" к снимку надпись "wow" - в самом интересном месте.

"Боди-арт для моего нового музыкального видео", - написала звезда.

Популярные статьи сейчас

Проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина

На пенсию будут отправлять по новым правилам, к чему готовиться украинцам: "Уже в октябре..."

У Цекало, бросившего дочь от Лолиты, подрастает сын-красавец: Брежнева показала фото

Нацбанк сделал важное заявление: украинцы будут снимать и переводить деньги по-новому
Показать еще

Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за час более 17 000 лайков.

"🔥аее кайф"
 
"Очень интересная и неординарная личность 👍"
 
"Хороша....нету слов❤️"
 
"Аня красотка,ей определенно идёт чёрный цвет волос"
 
"*виз визг визг*"
 
"Мать, пора стрелять на поражение 🖤"
 
"Просто шик🤤🔥💛"

Ранее мы сообщали, MARUV надолго лишила фанатов сна, выставив фото в "сториз" в нижнем белье. Прозрачная ткань с трудом прикрыла прелести красотки. Чтобы скрыть лишнее Анне даже пришлось задействовать шляпку, которой она закрыла нижнюю часть, а грудь красотка прикрыла смайликами-сердечками. Поклонники могли тут же предположить, что ракурс снизу, с которого девушка делала фото, "правда шикарен". Певица дерзко взглянула в камеру, приоткрыв рот.