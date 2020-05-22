28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила мегаоткровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в одних лишь трусиках - такой пикантной деталью Анна еще больше подогрела интерес к собственной персоне.

Горячая MARUV нанесла на тело серебристую краску и блестки, изящно изогнувшись и небрежно прикрыв "спелые персики" рукой. При этом трудно не заметить, что звезда оставила в кадре несколько пленительных штрихов.

Блестящая брюнетка томно посмотрела в камеру и приподняла плечи, будто бы смущаясь. Анна "пририсовала" к снимку надпись "wow" - в самом интересном месте.

"Боди-арт для моего нового музыкального видео", - написала звезда.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за час более 17 000 лайков.