29-річна російська актриса, блогер і ведуча програми "Орел і решка" Настя Івлєєва потрясла черговою витівкою, покрутившись на пілоні

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому ледь не вбила людину, що знімає її фокуси на жердині (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Настя, одягнена в синій костюм з реглана і шортиків, різко вбігла в кімнату і встрибнула на пілон. Розкинувши ноги, зірка трохи не розрахувала сил, і вдарила ногою по телефону, на який фіксувався процес.

Івлєєва з сарказмом поставилася до своєї невдачі, виставивши кадри на загальний огляд, неабияк повеселив публіку. За день ролик переглянули більше трьох мільйонів людей.

"я ще та штучка ахахаха @koval_now приклади холодненьке😂😂😂! відео не несе ніякого смислового навантаження, втім, як і вся моя творчість ахахахахаххахаха тутурутутурууу", - повідомила Івлєєва в соцмережі.

Коментуючі кинулися обговорювати побачене. Деякі подумали, що дівчину знімав її чоловік, співак Елджей.

"Насть, не боляче?😂"

"воу воу воу легше 😂🔥"

"гаряча штучка😂"

"Оооооо Настяяяя"

"Не перегинай палицю"

"Елджей не постраждав?"

"Все, немає айфона😂"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва розсмішила мережу постільним фото з чоловіком. Блогер "прифотошопила" собі косий погляд: нібито одним оком дивиться в об'єктив, а іншим у телефон лежого поруч Елджея.

"у відносинах, головне довіра, дівчата! 😂😂😂😂😂😂😂. #відносини #любов (фотку скосплеїла)", - підписала кумедний кадр Івлєєва.

"ой Настька, і сміх і гріх😁"; "😂Треба інше око косити, щоб йому через носа не видно було"; "🤣 Настюшка під прикриттям 👀🤭", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Ивлеева показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».

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