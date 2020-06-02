29-річна російська актриса, блогер і ведуча програми "Орел і решка" Настя Івлєєва потрясла черговою витівкою, покрутившись на пілоні
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому ледь не вбила людину, що знімає її фокуси на жердині (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Настя, одягнена в синій костюм з реглана і шортиків, різко вбігла в кімнату і встрибнула на пілон. Розкинувши ноги, зірка трохи не розрахувала сил, і вдарила ногою по телефону, на який фіксувався процес.
Івлєєва з сарказмом поставилася до своєї невдачі, виставивши кадри на загальний огляд, неабияк повеселив публіку. За день ролик переглянули більше трьох мільйонів людей.
"я ще та штучка ахахаха @koval_now приклади холодненьке😂😂😂! відео не несе ніякого смислового навантаження, втім, як і вся моя творчість ахахахахаххахаха тутурутутурууу", - повідомила Івлєєва в соцмережі.
Екс-коханець Алли Пугачової перестав їсти, сумні подробиці: "Не вистачає сил"
Українська Кардашьян блиснула неуявними формами без білизни: "Навіщо себе так спотворювати?"
Різкий обвал долара, багатства Зеленського і нові виплати для українців — головне за ніч
Як виглядають сестри-красуні Віри Брежнєвої, Бузової, Асмус, Фріске та інших зірок: несподівані фото
Коментуючі кинулися обговорювати побачене. Деякі подумали, що дівчину знімав її чоловік, співак Елджей.
"Насть, не боляче?😂"
"воу воу воу легше 😂🔥"
"гаряча штучка😂"
"Оооооо Настяяяя"
"Не перегинай палицю"
"Елджей не постраждав?"
"Все, немає айфона😂"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва розсмішила мережу постільним фото з чоловіком. Блогер "прифотошопила" собі косий погляд: нібито одним оком дивиться в об'єктив, а іншим у телефон лежого поруч Елджея.
"у відносинах, головне довіра, дівчата! 😂😂😂😂😂😂😂. #відносини #любов (фотку скосплеїла)", - підписала кумедний кадр Івлєєва.
"ой Настька, і сміх і гріх😁"; "😂Треба інше око косити, щоб йому через носа не видно було"; "🤣 Настюшка під прикриттям 👀🤭", - відреагували в коментарях.
Нагадаємо, що Настя Ивлеева показала, якою була сірою мишкою до кар'єри провідної, фото вражають: «людина».
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Ивлеева посвітила величезним декольте перед Ургантом: "чоловік подивився?".