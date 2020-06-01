Американська супермодель Емілі Ратаковскі блиснула бездоганними формами в сукні з глибоким декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку модель позує в сукні з глибоким декольте, демонструючи значні принади. Як можна помітити, з-під сукні виглянуло зайве, чого їй довелося заретушувати знімок.

На іншій фотографії Ратаковскі позує вже в іншому вбранні, але також в декольте.

Однак шанувальники Ратаковскі не змогли що-небудь сказати, адже вона поділилася фотографіями в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі вміє вражати шанувальників відвертими образами.

Фанати зірки створили сторінку, де публікують різні фото знаменитості.

Так, на одному з останніх знімків Емілі постала купальнику свого бренду.

Модель позувала в напівпрозорої блузі для пляжу і в плавках-бікіні, такий же забарвлення.

Зірка позувала на газоні, розставивши ноги. Ратаковски злегка вигнулася, та продемонструвала ідеальні вигини свого тіла.

Варто відзначити, що блуза була розстебнута на початку і в кінці, і це надавало образу більшої пікантності.

Модель потягнула за бікіні і прочинила види на тонку талію з плоским животом: "Гаряча крихта".

За п'ять годин пост зібрав загалом близько 30 лайків, однак поки група не така популярна, і така маленька активність пов'язана саме з цим.

Нагадаємо, гаряча Ратаковскі в крихітному купальнику засвітила розкішний бюст

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