Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, знялася в новій фотосесії в мереживній білизні

Молода модель любить влаштовувати рекламні зйомки для просування брендового білизни або купальників, дівчина щоразу виблискує на нових кадрах в різному образі. Не рідко Ебі приміряє дуже сміливі мережива, що зовсім не приховують її фігуру. Свої достоїнства вона також не ховає, тому шанувальники моделі в соціальній мережі Instagram постійно обдаровують її компліментами, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Ебі постала в роковому образі, примірявши червоне білизна з підв'язками. Дівчина доповнила спокусливий вигляд блискучим макіяжем і прийняла як можна більш вдалу позу, чим відразу ж привернула увагу до себе.

«Okkkkkkkk я так люблю свята. Скажіть, коли ваш день народження? Мій взимку, у кого збігається з моїм?», - написала дівчина.

Відповіді фанатів не змусили себе чекати:

«Мені подобаються гарні, хороші бюстгальтери», «Ух ти. Захоплює дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ти повинна зробити сіточку з ремінцем 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Дитинко, ти виглядаєш дуже круто, я хочу зустрітися з тобою 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Дитино, твій день народження такий же, як мій, ти така чудова», «Ти супер спокуслива».

До цього модель вирішила показати, як розважається у басейну і підкорює видом стрункої фігури в прозорому халатику. Схоже, дівчина не сумує на відпочинок і любить вражати образами навіть у купальниках.

Дівчина постала в прозорому халаті-сіточці з рожевими вставками на рукавах і незвичайному бікіні з сердечками. Таким же ліфчиком дівчині вдалося чи прикрити пишні форми. Ебі також здивувала яскравим макіяжем з акуратною укладанням. Ставши схожою на ляльку "Барбі", дівчина захопила фігурою, фанати відразу ж написали, що з такими "ляльками" хочеться грати.

Причому Ебі не соромиться свого тіла, тому також приміряє і сміливі мережива, майже не приховує гідності. Приміром, на одному з нових кадрів дівчина одягла синє мереживну білизну.

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