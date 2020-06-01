Відомий журналіст Отар Кушанашвілі заявив, що балерина Анастасія Волочкова видає вантажника за свого коханого

Таку заяву він зробив в ефірі передачі "Ти не повіриш!". Журналіст звинуватив Волочкову в тому, що вона обманює публіку, розповідаючи про свого коханого і публікуючи фото з ним. Кушанашвілі впевнений, що Волочкова використовує для зйомок підставних осіб

«Ви бачили його? Та це вантажник на фотографіях!», - гостро зауважив телеведучий.

Як відомо, Волочкову останнім часом дуже часто звинувачують в тому, що вона придумала собі кавалера, якого насправді не існує. Такі ж претензії пред'являла їй Ксенія Собчак. Сама Волочкова свого чоловіка показує лише частинами. Наприклад, нещодавно вона опублікувала його руки, а на деяких загальних знімках його просто неможливо розгледіти. Волочкова навіть говорила про заплановане весілля, але поки що реального коханця балерини ніхто не бачив.

Втім, заява про вантажника не виглядає такою вже абсурдною на тлі заяв колишнього коханця Волочкової, бізнесмена з Твері Владислава Фоменка. Він розповів журналістам, що майже півроку жив з балериною, витрачав на неї багато грошей і «не вилазив з ліжка». Волочкова навіть говорила йому про можливу вагітність, але потім він застукав її в сауні з її водієм.

Нагадаємо, що розкута Волочкова продемонструвала всю свою "красу" без штанів: "ікона не врятує".

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