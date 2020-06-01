Відомий журналіст Отар Кушанашвілі заявив, що балерина Анастасія Волочкова видає вантажника за свого коханого
Таку заяву він зробив в ефірі передачі "Ти не повіриш!". Журналіст звинуватив Волочкову в тому, що вона обманює публіку, розповідаючи про свого коханого і публікуючи фото з ним. Кушанашвілі впевнений, що Волочкова використовує для зйомок підставних осіб
«Ви бачили його? Та це вантажник на фотографіях!», - гостро зауважив телеведучий.
Як відомо, Волочкову останнім часом дуже часто звинувачують в тому, що вона придумала собі кавалера, якого насправді не існує. Такі ж претензії пред'являла їй Ксенія Собчак. Сама Волочкова свого чоловіка показує лише частинами. Наприклад, нещодавно вона опублікувала його руки, а на деяких загальних знімках його просто неможливо розгледіти. Волочкова навіть говорила про заплановане весілля, але поки що реального коханця балерини ніхто не бачив.
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Втім, заява про вантажника не виглядає такою вже абсурдною на тлі заяв колишнього коханця Волочкової, бізнесмена з Твері Владислава Фоменка. Він розповів журналістам, що майже півроку жив з балериною, витрачав на неї багато грошей і «не вилазив з ліжка». Волочкова навіть говорила йому про можливу вагітність, але потім він застукав її в сауні з її водієм.
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