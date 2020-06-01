Допомагати будуть, чим можуть

Українські чиновники обіцяють надати помощь громадянам, які утримують дитячі будинки сімейного типу, а також опікунам



Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу офісу президента.

Так, розмір державної допомоги збільшать тим, хто виховує дітей з дитбудинків, сім'ям опікунів або людям, які про них піклуються. Також допомогу отримають дитячі будинки сімейного типу.

У зв'язку з цим, уряд хоче зобов'язати місцеву владу надавати допомогу у вигляді меблів, побутової техніки та іншими необхідними предметами.

Також надаватиметься допомога прийомним сім'ям та дітям-вихованцям, які отримали інвалідність.

Не менш важливим є те, що тепер діти-сироти, які мають інвалідність, можуть проживати в дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Як повідомлялося раніше, зарплати українців на карантині різко змінилися. Більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше.

Менші ставки почали платити продавцям, офіціантам, кухарям, прибиральницям та іншим працівникам сфери обслуговування.

Роботодавці пояснюють, що так роблять в Європі.

Тим, кого це не влаштовує, пропонують один вихід – звільнятися.

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